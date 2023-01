Adrien Bocquet, un ex-militaire français qui couvrait le conflit dans le Donbass, a demandé la citoyenneté russe et l'asile politique en Russie. "J'ai demandé l'asile politique et la citoyenneté [russe]", a-t-il fait savoir à TASS. Adrien Bocquet est un ancien militaire français qui travaille en tant qu'expert d'armes de l'Otan dans la mission de la République populaire de Donetsk (RPD) dans le Centre conjoint de contrôle et de coordination des questions liées aux crimes de l'Ukraine. Il s'occupe également des activités de volontariat.

Adrien Bocquet avait affirmé que les évènements de Boutcha avaient été une provocation non dissimulée de l'armée ukrainienne provoquant la colère de certains analystes en France qui affirmaient qu'il prenait partie pour la Russie. Il a à de nombreuses reprises critiqué les autorités ukrainiennes, s'attirant selon certains la sympathie de la Russie.