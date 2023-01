Les États-Unis comptent lancer un avertissement formel aux entités qui pourraient aider la Russie dans sa tentative d’échapper aux sanctions liées à la guerre en Ukraine. Le message sera passé par le plus haut responsable des sanctions du Trésor américain lors d’un prochain voyage qu’il effectuera en Turquie et au Moyen-Orient. Selon une annonce qui a été faite par le porte-parole du Trésor au média britannique Reuters, le voyage se tiendra du 29 janvier au 3 février. L’officiel américain rencontrera des responsables gouvernementaux ainsi que des entreprises et des institutions financières.

Perdre l'accès aux marchés américains

L’objectif sera de réaffirmer la position des États-Unis par rapport aux sanctions prononcées contre la Russie. « Les personnes et les institutions opérant dans des juridictions permissives risquent de perdre l'accès aux marchés américains parce qu'elles font des affaires avec des entités sanctionnées ou ne font pas preuve de la diligence requise », a fait savoir le porte-parole du Trésor. Au cours de ce voyage, le plus haut responsable des sanctions du Trésor américain mettra un accent particulier sur ce qui a été fait par le Trésor pour lutter contre les tentatives de la Russie de se soustraire aux sanctions et aux contrôles à l'exportation consécutifs à la guerre déclenchée par le pays en Ukraine. Le responsable américain évoquera également les activités de l’Iran dans la région. Les risques de financement illicite qui sapent la croissance et les investissements étrangers seront par ailleurs évoqués. Rappelons tout de même que ce voyage intervient dans un contexte où les États-Unis et la Turquie affichent clairement leur désaccord sur certains sujets au sein de l’Otan.