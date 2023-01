10 jours après le terrible accident de la circulation qui avait occasionné la mort d'une quarantaine de personnes, le Sénégal se réveille avec un nouveau accident de la circulation. Cette fois-ci c’est dans la région de Louga plus précisément à Sakal. Le bilan provisoire fait état de 19 morts sur le coup et de 25 blessés selon les éléments des sapeurs pompiers de Louga. Le choc a eu lieu aux environs de 6 heures du matin dans le village de Ngueun Sarr et beaucoup d’ailleurs ont été réveillés par le bruit de l’accident.

Les populations qui sont les premières à arriver sur les lieux ont déploré la lenteur dans les interventions . Selon les premiers éléments de l’enquête, un âne serait à l'origine de l’accident. Il s’agit d’un camion qui a voulu éviter un âne qui est rentrée en collision avec un véhicule de transport de type Diaga Ndiaye. A bord du véhicule de transport de 40 passagers, 19 sont décédés sur le coup et 25 autres blessés. Parmi eux, on enregistre des blessés graves. Les victimes étaient de retour d’une cérémonie familiale dans un village voisin et seraient de proches parents.

Le ministre des transports Mansour Faye est sur les lieux de l’accident depuis ce matin tout comme les autorités administratives locales. Un accident qui intervient dans un contexte assez tendu entre le gouvernement et les syndicats de transports qui ont décidé d’aller en grève illimitée à partir de demain mardi. Ils s’opposent à l’application de certaines mesures prises par l'État pour lutter contre l’insécurité routière. Le président de la république Macky Sall à présenté ses condoléances émues aux familles éplorées.