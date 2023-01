40 morts et 125 blessés c est le bilan provisoire d' une collision survenue ce samedi vers 4 heures du matin sur l'axe Kaffrine- Sikilo. Il s’agit de deux bus de transport qui sont entrés en collision frontal occasionnant de nombreux décès, ont en plus de blessés. L'un des bus en question a quitté Dakar l'autre Vélingara destination la capitale Dakar. Les deux bus faisaient la rotation entre le département Vélingara dans la région de Kolda et Dakar la capitale sénégalaise.

L'accident a été causé suite à l'éclatement d'un des pneus d'un bus qui a quitté sa trajectoire avant de heurter frontalement l'autre bus. Selon des témoins, les deux véhicules roulaient à vive allure avant d'entrer en contact. Un défaut de ralentisseurs serait à l'origine du choc terrible. Les blessés tout comme les morts ont été acheminés à l’hôpital régional de Kaolack El hadj Ibrahima Niass pour les besoins de prise en charge des blessés.

Le Président Macky Sall très furieux a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce lundi. " Suite au grave accident de ce jour à Gniby ayant causé 40 morts j’ai décidé d’un deuil national de 3 jours à compter du lundi 9 janvier. Un conseil interministériel se tiendra à la même date pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs". D'ailleurs le président de la république, s'est rendu cet aprés midi sur le lieu de l'accident en compagnie du ministre des forces armées.

Une décision très attendue du chef de l’état car les accidents de la circulation sont devenus quasi quotidiens occasionnant de nombreux morts.Entre autres raisons il y’a l’excès de vitesse, l’étroitesse des routes, la vétusté du parc automobile mais surtout l’indiscipline des conducteurs qui ne restent pas pour plus part le code de conduite. Rien que cette semaine, une dizaine de morts a été enregistrée à travers différents accidents de la circulation entre Dakar 5 morts , Kaolack 3 plus précisément à Koutal et Plusieurs autres accidents de la circulation mortels entre linguère et Matam.