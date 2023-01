6 mois ferme, c’est le verdict rendu ce lundi par le juge à l'encontre des deux députés du PUR (Parti pour l’Unité et le rassemblement). Massata Samb et Mamadou Biaye ont été condamnés à 6 mois de prison ferme assortie d’une amende de 5 millions qu’ils doivent verser à leur collègue Amy Ndiaye Gniby. A l’annonce du verdict, les avocats de la défense sont sortis pour dénoncer le verdict. Me Adninar Ndiaye un de leurs avocats a fait savoir qu’ils vont interjeter appel contre cette décision incompressible à leurs yeux.

Même réaction du côté des avocats de la partie civile qui pensent que la sentence est légére compte tenu des faits qui sont reprochés aux deux députés. L'avocat de la victime, Me Boubacar Cissé promet également de faire appel de cette décision. La partie civile pour rappel avait réclamé la somme de 500 millions à titre de dommages et intérêts. Ainsi les deux députés vont encore rester en prison et purger leur peine. Massata Samb et Mamadou Niang avaient violenté leur collègue lors du marathon budgétaire. Il s’en est suivi le dépôt d’une plainte contre les deux députés du parti PUR.

Le parquet avait requis lors de la première audience tenue le 19 décembre dernier qu’ils soient condamnés à 2 ans de prison. Les deux députés pour le moment peuvent continuer à exercer la fonction de député jusqu'à ce que la condamnation soit définitive en ce moment ils vont perdre leur mandat et leurs droits civils et politiques. Massata Samb et Mamadou Niang s’en étaient pris à leur collègue qu’ils accusent d’avoir tenu des propos déplacés envers le responsable moral Serigne Moustapha Sy du PUR auquel ils appartiennent.