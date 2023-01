Entre l’ex-PM Aminata Touré et ses anciens camarades de l’APR, le divorce est désormais total et les deux parties se livrent une bataille sans merci. Deux jours après l’annonce de sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, Aminata Touré se voit attaquée de tous les bords par le régime en place quid à ressortir quelques dossiers au moment où elle était aux affaires. Ces derniers ont sorti un rapport de l’IGE sur sa gestion lorsqu'elle était présidente du conseil économique social et environnemental.

D’après le document de l'Inspection générale d'Etat (IGE) qui a procédé à la vérification administrative et financière de sa gestion décèle que la somme de 2 milliards et quelques de francs CFA a été budgétisée et exécutée dans des conditions non conformes à la réglementation et orientée vers des destinations inconnues. Sur les 2 milliards, les vérificateurs soulignent que la somme de 1 milliards 400 millions a été retirée en liquide et remis directement à la présidente du CESE par le biais de l’agent comptable qui aurait déclaré aux vérificateurs que la destination de l’argent était laissé à l'appréciation exclusive de la présidente.

Des allégations battues en brèche par la principale concernée. Aminata Touré dans un communiqué a apporté la réplique qualifiant de fausses informations qui ont pour seul but de porter atteinte à son honorabilité et par la même occasion créer un contre-feu à la gestion scandaleuse des 1000 milliards des fonds covid. Aminata Touré se dit nullement impressionnée par cette technique d’intimidation rappelant que le président Macky Sall lui-même en 2011 a fait l'objet d'accusations de détournement de 7 milliards du fonds Taïwanais et a été convoqué au commissariat pour être entendu sur une accusation de blanchiment.

Aujourd’hui elle est l’une des plus farouche opposante à la 3éme candidature du président Macky Sall et d'ailleurs ne rate aucune occasion pour dénoncer cela. Position qui lui vaut, selon elle, cette haine viscérale de ses anciens camarades de parti décidés à ne pas lui faciliter la tache.