Le directeur de la Senelec annonce la baisse de la subvention du coût de l’électricité à hauteur de 100 milliards de francs CFA pour l’année 2023. Annonce faite par Pape Mademba Biteye au cours d’une rencontre avec les journalistes. Selon lui en 2022, l’état du Sénégal a versé plus de 267 milliards pour soutenir les clients de senelec et qui a permis à la société de recouvrer le coût réel sur le marché. Sur le Kw-heure, le client a payé 101, 06 francs CFA et l’état supportant pour sa part 43 francs CFA.

Une baisse synonyme d' augmentation du prix de l'électricité pour le consommateur qui va devoir supporter cela. Toutefois souligne que la suppression de la subvention n’est pas à l’ordre du jour, mais il s’agit juste d’une question de variation, en d’autre terme une baisse de la subvention. Une baisse justifiée par les autres besoins urgents de l’heure auxquels l'État doit faire face. Il s’agit des bourses de sécurité familiales dont le nombre de bénéficiaires va augmenter, la construction de routes et d’infrastructures sociaux de base. Une façon de faire appel au sens de la solidarité des uns et des autres en acceptant de soutenir les plus vulnérables et que ceux qui ont les moyens puissent supporter l’écart de revenus.

Pour les plus démunis cette subvention va varier entre 20 et 28% et donc ne seront pas concernant soit près d’un millions de foyers a fait savoir Mademba Biteye. Le directeur de la Senelec estime qu’il n’est pas à l’ordre du jour d’une baisse du coût de l’électricité car les charges liées à l’achat de combustible représentent plus de 70% de ses dépenses et que le prix d’achat de ce produit n’ a pas connu de baisse.

Une baisse de 100 milliards de la subvention du coût de l’électricité pour cette année 2023 destinée à protéger les couches vulnérables dans d’autres secteurs de la vie. En ce qui concerne l’exploitation du pétrole et du gaz la Senelec, il soutient que Senelec est fin prête pour fonctionner au gaz notamment avec la centrale de Bel air. Selon lui, il ne s’agit pas pour les plus nantis de supporter la charge mais, c’est plutôt l’état qui a décidé de baisser cette subvention pour supporter l’ensemble des couches et donc les clients continueront à être protégés et les couches vulnérables ne verront pas de hausse sur leur tarif. Il s’agit d’un meilleur ciblage de la subvention en là destinant aux personnes qui en ont le plus besoin.