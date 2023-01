Émoi et consternation sont les sentiments les mieux partagés chez les pêcheurs de Joal dans le département de Mbour et Thiaroye sur mer un quartier de la banlieue de dakar. Outre la perte en vie humaine de deux pêcheurs à Joal, le chavirement d’une pirogue a fait 2 morts à Thiaroye sur mer. En effet 7 pêcheurs sont portés disparus depuis 5 jours sur les côtes gambiennes, d'où la pirogue a embarquée. C'est une pirogue de Thiaroye sur mer, l’équipage a embarqué du côté de la Gambie cela fait 5 jours que nous n'avons pas de leur nouvelles.

Nous n'avons pas attendu les autorités pour entamer les recherches car nous avons mobilisé tous les moyens à notre disposition. Mais les recherches n'ont rien donné. L’équipage était composé de 7 personnes sur le bas côté il est mentionné le nom de Sérigne Babacar Sy, sur l’autre coté c’est le nom de El Hadj Malick Sy. C’est une situation très difficile que nous vivons aujourd’hui et les familles des victimes sont dans le désarroi total. La marine nationale a été informée et ils nous dit que l’alerte a été lancée mais toujours est il que nous continuons la mobilisation.

L'union nationale des pêcheurs artisanaux (Unapas), par la voix de son président invite les autorités sénégalaises à s'impliquer dans les recherches et aider les pêcheurs à régler les difficultés auxquels ils sont confrontés. Concernant la pirogue de Joal , 3 pécheurs étaient à bord. L’accident s’est produit au environ de 8 heures du matin et causé par un vent violent qui a soufflé la pirogue qui s’est renversée. Le corps sans vie de Ibrahima Diop 25 ans, a été repêché, l'autre reste encore introuvable et une personne a survécu au naufrage de la pirogue. Les proches demandent aussi l’aide de l'État pour retrouver le porté disparu.