En République du Sénégal, deux détenus se sont évadés dans la nuit du 25 au 26 janvier, à 4 heures du matin. Il s'agit de Mamadou Moustapha Diop et de El Hadji Sarr, tous deux âgés de moins de 25 ans et détenus à la prison de Mbour. En effet, Mamadou Moustapha Diop est le présumé meurtrier de Anne-Marie Rosalie Ngom, une femme de nationalité Franco-sénégalaise qui a été retrouvée morte à son domicile ‹‹ attachée et bâillonnée, le visage couvert d’un morceau de tissu ››.

En ce qui concerne El Hadj Sarr, c'est un apprenti-chauffeur qui s'est retrouvé dans les mailles des forces de l'ordre pour vols et cambriolages. Enfermés dans la même cellule, Mamadou Moustapha Diop et El Hadji Sarr se sont enfuis de la prison de Mbour dans la nuit du 25 au 26 janvier, à 4 heures du matin, alors que leurs codétenus étaient en profond sommeil.

‹‹ El Hadji Sarr et Mamadou M. Diop se retrouvent dans les toilettes. Ils superposent deux bidons de 20 litres contenant de l’eau et servant à fermer la porte des toilettes de la cellule. Ils parviennent à démonter subtilement les grilles d’aération des toilettes et se frayent un passage à travers cette issue. El Hadji Sarr, âgé de 21 ans et apprenti-camion, s’introduit le premier dans le trou et se retrouve de l’autre côté de la prison, dans la rue ››, explique la presse locale.

En voulant emboiter les pas à son associé, que Mamadou Moustapha Diop a attiré l'attention de ceux qui partage avec eux cette cellule. Ainsi, le Chef cellule a alerté les gardes pénitentiaires. Ces derniers ont mis les bouchées doubles pour rattraper les fugitifs mais leurs efforts ont été couronnés par un échec.