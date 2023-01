Le bureau de l'Assemblée nationale a acté la déchéance du député Aminata Touré par 10 voix contre 7. La conférence des présidents de groupe avait décidé la convocation du bureau ce mardi après un mois d’hibernation. Ainsi après le vote des membres, le bureau a constaté la déchéance du mandat de Aminata Touré en visant article 60 de la constitution. L’ancienne PM en disgrâce avec ses ex-camarades a été déchue cet après-midi de sa qualité de député.

Aminata Touré qui est arrivée à l’hémicycle sous la bannière de BBY s’est sentie trahie par Macky Sall qui a choisi l’actuel président pour diriger l’institution. Depuis, elle s’est présentée comme une farouche opposante du pouvoir. D’ailleurs le parti APR avec qui elle a cheminé a avisé la coalition BBY pour l’informer de la décision prise par le secrétariat exécutif de l’APR qui a aussitôt pris acte de la démission. Le président du groupe parlementaire Wallu du PDS (parti démocratique Sénégalais) a voté en faveur de la déchéance compte tenu des différends qui les opposent à l’ex-PM. En effet, il reproche à Aminate Touré d’avoir amené à l’abattoir Karim Wade concernant le dossier de la CREI suivi du procès qui a entraîné sa condamnation par la justice sénégalaise avant son exil vers le Qatar. Aminata Touré était alors ministre de la justice et a décidé des poursuites contre le fils de l’ancien chef d’état Abdoulaye Wade.

La principale concernée à savoir Aminata Touré est sortie de sa réserve et déclare « Je viens d’apprendre mon exclusion de l’Assemblée nationale par le Président Macky Sall en totale violation de la loi. Je reste plus que jamais déterminée à poursuivre mon combat pour l’enracinement de la Démocratie sénégalaise et contre sa tentative de troisième mandat moralement et juridiquement inacceptable ». Ces soutiens annoncent un grand rassemblement et la tenue d'une déclaration pour fustiger cette attitude anti-démocratique du régime de Macky Sall.