Le doyen des juges ayant clos l’information judiciaire concernant l’affaire SWEET BEAUTY, dans lequel Ousmane Sonko est accusé de viol par la masseuse Adji Sarr, les avocats du leader du parti Pastef les patriotes ont déposé leurs observations ce mardi. Au delà du dépôt des observations, ils ont décidé de l’accompagner d’une requête aux fins de non lieu pour leur client. Parmi ces observations, les avocats conseils de Ousmane Sonko déplorent le fait que certains d’entre eux n’ont pas reçu le dossier. Ils rappellent également que certaines de leurs requêtes n'ont pas été suivies par le magistrat instructeur.

Ainsi, ils veulent aussi que le juge leur communique le réquisitoire du parquet avant de prendre une ordonnance définitive. Rappeler que c’est ce mardi que s’épuise le délai accordé aux avocats de la défense et de la partie civile. Les avocats de Ousmane Sonko espèrent que le juge qui a encore le dossier va statuer sur leur demande avant de communiquer le dossier au parquet. La procédure voudrait qu'une fois le dossier reçu, le ministère public dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre son réquisitoire.

C’est dire que l’affaire Sweet Beauty est à son dernier tournant et tout porte à croire que le procès est désormais inévitable quand on sait que le pouvoir en place est prêt à tout pour invalider la candidature de Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024. Principal opposant du président Macky Sall qui continue de maintenir le flou sur l’éventualité d'une 3éme candidature. C’est devenu un des principaux sujets de discussion dans le pays à un peu plus d’ un an avant l’élection présidentielle de 2024.