En assemblée générale ce Samedi, Les transporteurs routiers du Sénégal décrètent une grève illimitée à partir de mercredi prochain. Les acteurs du transport montent au créneau pour récuser les 22 mesures prises par l’Etat pour lutter contre les tragédies sur les routes. Malgré l’allègement de certaines mesures qui avaient été prises lors du conseil interministériel notamment sur l'interdiction du port de bagages en offrant une période dérogatoire d'un an aux routiers dont les véhicules ne disposent pas de soute, les acteurs du transport ne décolèrent pas.

Il a été décidé au cours d’une rencontre d’échange entre le ministère du transport et les syndicalistes outre l’interdiction d’importation de pneus, l’obligation de limiter les compteurs de vitesse des véhicules de transport et de marchandises à 90 Km/heure. Gora Khouma Secrétaire Général du syndicat des routiers a fait savoir qu’ils vont aller en grève générale pour pousser l’état à revenir sur un certains nombres de mesures. Ces 22 points sont très lourds à appliquer a fait savoir le syndicaliste qui soutient tout de même que, le dernier mot appartient à la base. Il appartient à cette dernière de décider d’aller en grève ou non. Pour leur part en tant que responsables, ils ont pris sur eux la volonté d’aller en grève générale illimitée à partir de ce Mercredi.

L’état lui reste ferme quant à l’application rigoureuse des mesures prises par le gouvernement. Hier plusieurs bus et véhicules de transport ont été immobilisés pour avoir enfreint la mesure interdisant toute circulation de véhicules de transport entre 23 heures et 5 heures du matin. A Dakar les contrôles ont été renforcés et l’état a demandé à ce que tous les véhicules soient contrôlés et que les forces de l’ordre s'assurent que les papiers sont en règle.