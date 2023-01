Après deux ans de silence, l’ancien procureur de la république est sorti de sa réserve et qualifie de fausses, les déclarations du leader du parti Pastef Ousmane Sonko dans l'affaire Sweet Beauty. Pour Sérigne Bassirou Gueye, il s’agit à travers cette séance d’explication, d’apporter des clarifications sur ce dossier. Sur la thèse du complot évoqué par Ousmane Sonko qui estime que le procureur a dit aux enquêteurs de l’arrêter une fois dans les locaux de la gendarmerie. Bassirou Gueye soutient qu’il n’en est rien et que ce n’est que des accusations gratuites. Selon lui, il a délibérément choisi la voie la plus simple à savoir les préliminaires et non la flagrance. Les deux possibilités s'offraient à lui mais, il a décidé de le laisser partir, optant ainsi les préliminaires. Et donc c'était plus facile si besoin en était de l’arrêté d’instruire le dossier en flagrant délit.

L'autre accusation concerne le procès verbal rédigé par les enquêteurs de la gendarmerie qui selon Ousmane Sonko a été falsifié par le procureur ce qui est loin d’être la réalité. On se rappelle que le leader du parti Pastef accuse l’ex procureur d’avoir falsifié le procès-verbal en y mettant des éléments à charge. Il qualifie de tintamarre tout ce qui se dit sur le procès verbal qui en réalité n’est pas une pièce centrale dans le dossier.

Et enfin il y a la question des images introduites dans le dossier qui inculpe Ousmane Sonko. Ce dernier soutient d’ailleurs que ces images obscènes ont été téléchargées par le procureur pour jeter le discrédit et salir sa réputation. Des allégations rejetées par Bassirou Gueye. Pire il soutient, qu’il n’a jamais été question d’inculper la gérante du salon Ndeye Khady Ndiaye de proxénétisme. Et donc en disant cela, il est clair que Ousmane Sonko ne connait même pas son dossier et il est plus intéressé par la politique. En clair ses photos n’ont rien a voir avec lui et qu’il peut dormir tranquille car il est accusé de viol et que ces photos ne peuvent nullement prouver le viol.