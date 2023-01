Le journaliste Pape Alé Niang reste en prison, c’est qu’a décidé le juge chargé de son dossier après l’introduction d’une demande de liberté provisoire de ses avocats. Le procureur de la république a donc rejeté la demande des avocats de Pape Alé Niang qui ont introduit la requête ce mardi. Selon un des ses avocats en l’occurrence Me Ciré Clédor Ly rien de surprenant car le procureur avait déjà manifesté sa ferme volonté de rejeter toute tentative ou démarche visant à faire bénéficier au journaliste une quelconque liberté provisoire.

Pape Alé Niang avait bénéficié d’un contrôle judiciaire avant de se faire à nouveau arrêté et envoyé en prison par le procureur qui lui reproche d’avoir trahi le secret de l’instruction. Ce dernier a fait un live sur le site de Dakar -matin dont il est le directeur de publication pour revenir sur le dossier et s'attaquer à un haut gradé de la police nationale. Pape Alé Niang qui se trouve à la maison d’arrêt de correction de Sébikotane où il attend d’être fixé sur son sort observe depuis deux semaines une grève de la faim. Ses avocats tout comme sa famille craignent pour sa santé. Selon eux, Pape Alé Niang refuse de se nourrir et d’être médicalement assisté.

La Coordination des Associations de Presse (CAP) annonce la tenue d’un grand rassemblement ce mercredi en soutien au journaliste Pape Alé Niang à la maison de la presse. La CAP a rendu visite également au représentant de la famille omarienne à Dakar afin de le sensibiliser sur le cas de Pape Alé Niang. Autre soutien annoncé, celui du leader du Parti Pastel Ousmane Sonko qui demande à ses militants et sympathisants de se préparer pour l’organisation d’un grand rassemblement en soutien à Pape Alé Niang qui revendique son amitié et sa proximité avec Ousmane Sonko.