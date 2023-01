Le doyen des juges a rendu public l’ordonnance de renvoi à la chambre criminelle de dakar pour jugement dans l’affaire Adji sarr-Ousmane Sonko. Oumar Maham Diallo se fonde sur l’article 177 du code de procédure pénale pour donner avis à Me El hadj Diouf avocat conseil de la masseuse Adji Sarr la partie civile dans la procédure suivie contre Ousmane Sonko et Ndeye khady Ndiaye, inculpés de viol et menaces de mort. Des faits prévus et punis par les articles 320 et 320 bis du code pénal. Une décision qui rejoint celle du procureur qui avait demandé le renvoi pour jugement de l’affaire tout comme celle des avocats de la partie civile qui ont fait de la tenue du procès leur cheval de bataille depuis le début.

La masseuse Adji Sarr de tout temps a demandé que le procès se tienne et que la vérité éclate dans ce dossier. La défense elle avait demandé que le non lieu soit prononcé puisque la partie civile n’a pas su apporter les preuves matériels attestant de l’effectivité du viol suivi de menace de mort dont-on accuse leur client Ousmane Sonko. Le leader du parti Pastef lui, a toujours crié au complot d’état estimant qu’il s’agit d’une volonté manifeste du président Macky Sall de lui barrer la route à la course pour la présidentielle de 2024 dont il s’est déclaré candidat. C’est dire que Ousmane Sonko risque gros pour son avenir politique en cas de condamnation dans ce dossier. Le dossier sera par la suite enrôlé par l’une des 3 chambres criminelles du tribunal de Dakar avant que les parties prenantes ne se préparent au procés une fois la date fixée.