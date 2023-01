Le leader du mouvement Pastef a lors d'une interview accordée à RFI et France24 répondu aux questions de sa position vis-à-vis de la France. Pour Ousmane Sonko, tout est lié à la situation politique du pays et aux rapports actuels entre la France et le pouvoir de Macky Sall. Pour lui ce dernier fait un mauvais procès à l'opposition sénégalaise face aux partenaires étrangers. Mais il accuse la France de prendre fait et cause pour Macky Sall au sein de la classe politique sénégalaise.

Selon Ousmane Sonko, la France pose des actes faisant penser qu'elle « prend fait et cause pour Macky Sall, mais nous l’appelons à revoir sa position. On a été présentés comme des anti-Français notoires, mais nous n’avons rien contre la France. Nous voulons la révision de certains axes, notamment économiques » a-t-il entre autres déclaré. Il n'a pas manqué de tacler les médias français RFI et France24 qui ont dans le passé présenté de manière tendancieuse l'opposition sénégalaise selon lui. Il ira plus loin affirmant que les responsables de la chaîne l'ont même reconnu. «Nous avons un discours qui peut déranger parce qu'il appelle à une rupture dans les relations. Il y a des traditions qui sont assises sur des relations qui ne sont pas totalement roses pour le Sénégal. Nous sommes au 21eme siecle…» a-t-il encore ajouté, réclamant un partenariat gagnant, gagnant entre la France et le Sénégal.

Quant aux accusations de viol formulées contre lui, il parle d'un « complot d’État établi par le président Macky Sall » ajoutant qu'il « n’a jamais été question de viol me concernant et vu qu’on n’est pas dans un dossier ordinaire, je ne me soumettrai pas à un test ADN ». Il faut donc s'attendre à de vives tensions au Sénégal dans les semaines et mois à venir.