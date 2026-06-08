La leçon retenue par Kylian Mbappé après la défaite contre la Côte d'ivoire

À quelques jours de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, l’équipe de France affine sa préparation. Celle-ci a mal débuté, avec une défaite face à la Côte d’Ivoire. En effet, les Bleus, pourtant favoris au titre suprême (avec l’Espagne, l’Angleterre ou l’Argentine) ont été surpris par les Éléphants (1-2). Interrogé par M6, Kylian Mbappé est revenu sur ce revers et sur l’état d’esprit des Bleus avant leur départ pour les États-Unis.

Alors que l’équipe de France semblait maîtriser son sujet, les hommes de Didier Deschamps se sont effondrés en seconde période. La sélection tricolore a montré certaines fragilités défensives, assez inhabituelles. Pour autant, le groupe ne semble pas paniquer. Cette rencontre leur aurait même servi de piqûre de rappel quant aux exigences du très haut niveau.

Une alerte avant le grand rendez-vous

Kylian Mbappé, lors de son entretien, estime que cet échec peut même être fédérateur. L’attaquant madrilène considère que ce type de résultat permet de maintenir la vigilance du groupe, qui rêve d’une troisième finale de Coupe du Monde en trois participations. C’est aussi la preuve qu’il ne faudra prendre aucune équipe à la légère.

Les Bleus devront affronter le Sénégal, récent finaliste du championnat d’Afrique, mais aussi la Norvège portée par Erling Haaland. L’Irak complète cette poule et reste sur une prestation encourageante contre l’Espagne en match amical (1-1). Il faudra donc évoluer à son meilleur niveau pour se sortir d’une poule piège.

Objectif États-Unis et ambition intacte

Le capitaine des Bleus se veut toutefois confiant et rassurant. Il affirme que le groupe a les capacités nécessaires pour battre n’importe quel adversaire, ajoutant que lui et les siens abordent cette compétition avec enthousiasme et sérieux. Avant le début de la compétition, les Bleus disputent, ce lundi 8 juin, un dernier match de préparation face à l’Irlande du Nord à Lille. De quoi se rassurer avant de monter dans l’avion en direction des États-Unis.