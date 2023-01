Au moment où ses avocats se préparent à sa défense pour la tenue de son procès dont on a dévoilé ce vendredi le nom du magistrat qui va présider le procès à savoir Amath Sy, Ousmane Sonko et son staff se préparent pour le scrutin présidentiel de 2024. Candidat déclaré, il a annoncé la poursuite de ses activités politiques dans le cadre de son programme "NémékouTour". Il est prévu à cet effet un grand Meeting à Keur Massar ce dimanche dans la banlieue Dakaroise. Le maire de Ziguinchor soutient qu’il va continuer à mener ses activités politiques en dépit de tout, convaincu que la victoire est proche. Et donc ils ne se laisseront pas dérouter de leur objectif par le régime en place.

Ousmane Sonko invite ainsi tous les "patriotes" à ce méga meeting de la coalition Yewi Askan Wi. Concernant cette affaire de Sweet Beauty, il estime que c’est une façon pour le gouvernement de faire diversion et faire oublier aux sénégalais le rapport de la cour des comptes qui accable plusieurs dignitaires du régime. La hausse des prix des denrées de consommation courante. Mais aussi de faire oublier les nombreux accidents de la circulation qui témoignent de la mauvaise politique du président Macky Sall en matière de sécurité routière. Certes il est important cette problématique judiciaire mais, il estime qu’il a plus important notamment ces questions majeures qui impactent la vie quotidienne des sénégalais.