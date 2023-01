Le journaliste d'investigations sénégalais Pape Alé Niang, patron du site d'informations Dakar Matin sera jugé en avril prochain pour une autre affaire. Il s'agit du dossier qui implique l’ancien directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), le journaliste Pape Alé Niang, l’ancienne directrice de l’Ofnac Nafi Ngom Keita et l’ancien agent de l’Ofnac Mody Niang. Évoqué le mardi 17 janvier 2023, le dossier a été renvoyé au 11 avril prochain par le juge d'appel.

En effet, ce dossier émane de l'ouvrage intitulé «Scandale au cœur de la République : le dossier du Coud», rédigé par Pape Alé Niang. Cet ouvrage parle des supposées «malversations» qu’auraient commises l’ancien Directeur du Coud et actuel ministre de l’Enseignement supérieur. Le journaliste se serait servi des informations du rapport de l’Ofnac pour son ouvrage. L'œuvre littéraire en question comporte des commentaires du chroniqueur Mody Niang. Lesquels commentaires sont qualifiés de diffamatoires par Cheikh Oumar Anne. L'actuel ministre de l’enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, réclame 10 milliards Fcfa à Pape Alé Niang et ses co-accusés pour dommages et intérêts.

Pour rappel, Pape Alé Niang avait été interpellé et déposé en prison 6 novembre dernier pour « diffusion de documents militaires de nature à nuire à la défense nationale, des documents notamment liés à la convocation de l’opposant Ousmane Sonko devant la justice début novembre ››. Il lui est également reproché la « divulgation de fausses nouvelles ». Il avait été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre 2022. Cependant, le 20 décembre dernier Pape Alé Niang a été à nouveau déposé en prison pour n'avoir pas respecté les termes de son contrôle judiciaire. Encore une fois derrière les barreaux, l' acteur du quatrième pouvoir a entamé une grève de faim qui lui a causé d'importante problèmes de santé. Ainsi, il a été évacué en urgence à l’hôpital Principal de Dakar dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 décembre 2023.