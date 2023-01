La bourgade de Keur Massar située à une dizaine de km de la capitale Dakar est devenue le terreau des malfaiteurs et autres bandes criminelles. Quelques semaines après l’attaque ratée d’un centre commercial par des individus encagoulés à bord d’un véhicule en plein jour, cette fois si, c’est un autre gang qui vient d’être démantelé par la brigade de recherche de la gendarmerie de ladite commune. La bande composée de 3 anciens militaires de l’armée avaient pour principale cible des prostituées.

La bande était composée d’un auxiliaire de la police, d’un sapeur pompier radié et d’un commando libéré. Ce dernier cité est un récidiviste qui a été arrêté et condamné pour usurpation de fonction. Selon les enquêteurs, le gang a été formé par un indicateur de la police qui a recruté, outre ces trois militaires, un agent de sécurité et une autre personne en sa qualité d’indicateur. Ainsi, ils ont fait plusieurs victimes à travers différents quartiers de Dakar avant d’être mis aux arrêts. Dans un premier temps, ils parvenaient à identifier leur victime via internet ou elle s’affichaient en y mettant leur contact à la recherche de potentiel client.

Une fois le contact établi avec leur victime, la bande effectuait une descente dans leurs appartements habillée en tenue ou en civil et munie de fausse carte de la police pour soutirer de l’argent à ces dernières. En plus de les dépouiller de leur biens, ces prostituées sont également agressées sexuellement par ces malfaiteurs, violentées et parfois violées par leurs bourreaux. Tout ce beau monde a été arrêté et leurs matériels composés de menottes ,badges de la police, carte professionnelle, radios portatives, étuis d’armes et autres ont été saisis.