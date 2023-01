En République du Sénégal, un homme s'est retrouvé dans les mailles de la justice pour avoir mis enceinte sa nièce. En effet, il a abusé sexuellement de la jeune fille pendant quatre ans avant que cette dernière ne se retrouve enceinte. Elle avait moins de 16 ans à l'époque. Ce vendredi 20 janvier, le ministère public a requis deux ans d'emprisonnement ferme contre Ousseynou Cissokho.

Ousseynou Cissokho se servait de sa nièce mineure pour assouvir ses désirs s3xuels de 2016 à 2020. Il a su jouer à ce jeu durant tout ce temps à l'insu des autres membres de la famille. L'affaire s'est éclatée lorsque la nièce en question s'est retrouvée enceinte. Une fois mis au parfum de la situation, ‹‹ Ousseynou a reconnu, dans un premier temps, la paternité, avant de se raviser, en invitant la fille à venir lui dire en face qu’il est l’auteur de sa grossesse ››, rapporte la presse locale. Une réaction qui a suscité encore plus la colère de la mère de la victime. C'est ainsi que l'affaire a été portée à la connaissance des forces de l'ordre et Ousseynou Cissokho a été arrêté.

Lors de son interrogatoire, il a déclaré avoir eu une relation amoureuse avec sa nièce. Il a confié qu’il n'est pas sûr d'être l'auteur de cette grossesse car il est resté cinq à six mois sans avoir d'intimité avec sa nièce. Il a été déféré au parquet et par la suite placé sous mandat de dépôt. Lors du procès ce vendredi 20 janvier 2023 à la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar, le représentant du ministère public a demandé l’acquittement de Ousseynou Cissokho des faits de viol et de pédophilie, il a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre cet homme pour détournement de mineure. Le dossier a été mis en délibéré, le sort de l'accusé sera connu le 1er février prochain.