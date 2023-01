Accusé d'escroquerie par Michelot Moulin et condamné par défaut à six mois assortis du sursis avec un payement de 300 millions FCFA au plaignant, le maire de Touba a fait une opposition. Suite à l'opposition de Abdoul Ahat Ka à son jugement par défaut du 24 août dernier, le maire de Touba a été à la barre au tribunal correctionnel de Dakar ce jeudi 12 janvier 2023.

Michelot Moulin réclame la somme de 500 millions de francs CFA à Abdoul Ahat Ka. En effet, le plaignant et l'accusé avaient noué un partenariat pour l’installation, à Touba, d’une usine de fabrication d’eau en bouteille. Le projet n'a pas abouti. Michelot Moulin a entamé une poursuite judiciaire contre le maire de Touba et directeur général de Touba Matériau pour escroquerie. Le maire ne se retrouve pas dans les accusations portées à sa charge. Selon ce dernier, il a été contacté par Michelot Moulin qui lui a proposé la vente d’une machine. Ils se sont entendus et ont signé un protocole où la partie civile devait posséder 75 % des parts de la structure.

‹‹ Mais un marabout, qui a appris ma collaboration avec la partie civile, m’a alerté, en me disant que celui-ci a tenté de le gruger dans un projet similaire. C’est ainsi que j’ai commencé à avoir des doutes sur lui ››, a déclaré Abdoul Ahat Ka. D'après la presse locale, le maire de Touba a également confié que M. Moulin a refusé de lui remettre les fiches techniques et le catalogue pour connaître les caractéristiques, quand il les a réclamés. ‹‹ Il a rompu unilatéralement le contrat. J’ai été étonné par la procédure. Et la société n’a jamais été créée ››, a ajouté le maire Abdoul Ahat Ka. La décision du tribunal sera rendue le 25 janvier prochain.