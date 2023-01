Dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 janvier 2023, les populations de Kidira en République du Sénégal ont battu à mort un présumé terroriste. En effet, les habitants de Kidira sont tombés sur trois hommes armés et deux ont pu prendre la poudre d'escampette. Le troisième a été sauvagement pris en charge par la population jusqu'à ce qu'il s'éteigne. ‹‹ Trois personnes supposées jihadistes ont été interpellées avec des armes à feu, dans la nuit du vendredi au samedi dernier, dans la commune de Kidira, précisément à Sadatou. Leur présence a été signalée dans la zone depuis quelques semaines, les populations les ont pris en chasse après leur localisation.››, informe la presse locale. Une fois un parfum de la situation, les forces de l'ordre ont immédiatement marqué leur présence sur les lieux. Cependant, avant leur arrivée, la victime a été enterrée sur le champ par ses bourreaux.

Face aux attaques terroristes dans plusieurs pays africains, le maintien de la paix et la sécurité des populations est devenu un défi majeur pour les gouvernants. Selon l'Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime, les actes terroristes sont l'aboutissement de processus qui commencent souvent par la radicalisation, la formation d'opinions extrémistes et l'acceptation de la violence comme moyen de tenter de changer les choses. L'extrémisme violent est souvent alimenté par des sentiments d'isolement et d'exclusion, ainsi que par la peur et l'ignorance. Cependant, il n'est pas légitime de faire usage de violence contre la population pour atteindre un objectif politique. Le respect des divergences d'opinion est une composante essentielle de toute société saine et prospère.