Le déploiement de plusieurs sous-marins et navires russes en mer noire, suscite des questionnements chez des experts. Selon les observations de l’expert naval américain, H.I. Sutton, relayées par le site Navals News, ce déploiement a eu lieu au cours de ces dernières semaines. Le département américain de la Défense précise qu’il s’agit précisément de plus de 25 sous-marins et navires russes qui sont actuellement stationnés dans la mer noire. Au nombre de ces engins figure le Pyotr-Morgunov, qui a quitté le sud de la Russie pour se diriger en direction de la ville de Sébastopol, en Crimée.

Il pourrait être question d’un exercice

L’expert américain continue en faisant savoir qu’à ce navire de guerre, s’ajoutent d’autres qui auraient pris départ de Novorossiisk, en Russie. Face à ce déploiement sur le plan naval, les experts mettent en garde contre une éventuelle augmentation des tensions en mer Noire. H.I. Sutton voit d’une part qu’il pourrait être question d’un exercice réalisé par les militaires russes. D’après l’expert américain, puisque les navires russes pourraient être touchés par des drones ukrainiens, les autorités ont pris des dispositions de sécurité en faisant déplacer les engins en petits groupes.

Il pense aussi que la Russie est probablement en train de préparer une opération, tout en n'excluant pas la possibilité d’une prochaine manœuvre terrestre. Pour rappel, il y a quelques jours, Moscou a nommé le général Guerassimov, commandant des forces armées en Ukraine. La nouvelle avait été rendue publique par le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, le mercredi 11 janvier 2022. Les adjoints de Valeri Guerassimov sont le commandant en chef des forces aérospatiales, le général Sergueï Sourovikine (précédemment commandant des forces), le commandant en chef des forces terrestres, le général Oleg Salioukov, et le chef adjoint de l'état-major général des forces armées russes, le général Alexeï Kim.