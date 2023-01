Le gouvernement chinois a réaffirmé sa position concernant Taïwan, qu’il considère comme son territoire. Hier lundi 30 janvier 2023, Nao Ming, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a fait part de la volonté de Pékin de recourir à une réunification « pacifique ». Aussi, a-t-elle indiqué que la Chine ne promettait pas de « renoncer à l'usage de la force ». Notons qu’au cours de son intervention, Nao Ming avait abordé la question de la guerre en Ukraine, tout en accusant les États-Unis d’être responsable de cette crise. Cela, en fournissant des armes lourdes à Kiev.

« Les États-Unis sont ceux qui ont déclenché la crise ukrainienne »

Elle avait donc estimé que si Washington se souciait réellement du peuple ukrainien, ils devraient stopper « leur livraison d’armes ». « La Chine n'ajoutera jamais de l'huile sur le feu et encore moins exploitera la crise... Les États-Unis sont ceux qui ont déclenché la crise ukrainienne et sont le principal facteur qui l'alimente » a-t-elle dénoncé. Pour rappel, les propos de la porte-parole de la diplomatie chinoise interviennent plusieurs semaines après la publication d’un rapport américain indiquant qu’une guerre entre la Chine et Taïwan serait une catastrophe. Il s’agissait d’un rapport mis au point par le Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Le document avait étudié tous les cas de figure possibles dans ce conflit qui pourrait entraîner une attaque de Pékin afin de reprendre le contrôle du sol taïwanais. En tout, le CSIS a étudié 24 variations possibles pour une invasion chinoise. Il en ressort que les déconvenues sont assez désastreuses pour les deux camps. Il faut souligner que ce n’est pas la première fois que la Chine manifeste sa volonté d’obtenir une réunification pacifique de Taïwan. Dans un communiqué, le 11 janvier 2023, le porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises du Conseil d'État chinois avait annoncé que le gouvernement « continuera à tenir des consultations complètes et approfondies avec des représentants de tous les horizons de la communauté taïwanaise ».