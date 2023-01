Au début de cette année 2023, l’application de messageries Telegram offre plusieurs nouveautés à ses usagers. Il s’agit entre autre d’une possibilité de cacher les médias, de contrôler le stockage, le dessin, le profil et même certaines fonctionnalités dans le groupe. En effet, la dernière mise à jour de l’application donne la possibilité aux utilisateurs de « masquer des photos et des vidéos avec une couche scintillante qui floute l'image ». Il suffirait juste de cliquer pour afficher en entier. Il est également possible désormais, sur Telegram, de modifier la largeur du trait en fonction de la vitesse de dessin.

Toujours sur ce réseau social, il existe un autre outil de flou qui permet de masquer les données qui sont jugées sensibles. La dernière mise à jour permet modifier la taille, la police et le fond d’un message. Sur Telegram, les usagers ont également la possibilité de contrôler qui peut voir leurs photos de profile en ce sens qu’une photo de profil peut être publique et une autre ne peut être visible que par certains contacts.

En concurrence avec WhatsApp?

Les groupes dont les membres dépassent 100 peuvent également être gérés autrement par les administrateurs. Les innovations de Telegram permettent aux administrateurs de choisir de cacher la liste des membres. Rappelons que depuis l’année dernière, l’application de messageries Telegram a connu beaucoup de modifications. Elle se positionne comme une réelle concurrente de WhatsApp. En 2022, la société dirigée par Pavel Durov a fait un geste fort en abritant des portefeuilles de cryptomonnaies non-custodial.