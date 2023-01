En Argentine, une jeune fille est décédée après s’être adonnée à un challenge sur le réseau social TikTok. La défunte du nom de Milagros Soto et âgée de 12 ans avait été morte chez elle. À en croire les médias locaux, elle a été retrouvée pendue à un nœud coulant. Le challenge est connu sous l’appellation « blackout challenge ». Le concept est d’inciter les utilisateurs à s'asphyxier jusqu'à s'évanouir. Les proches de la petite fille de 12 ans n’ont pas caché leur amertume face à ce drame qui a frappé la famille.

Des challenges dangereux...

La situation s’était produite le vendredi 13 janvier dans la ville de Capitán Bermudez, dans la province de Santa Fe. Il ne s’agit tout de même pas du premier challenge ayant causé des morts de jeunes gens sur le réseau social. C'est le cas du «Labello Challenge». Il s’agit d’un jeu qui pousse les jeunes à mettre fin à leurs jours. Selon le concept, l'ado doit enregistrer une vidéo de lui où on le voit pendant qu'il traverse une mauvaise passe de sa vie couper un bout de baume ou le passer sur ses lèvres et reprendre un extrait de la série Ginny & Georgia : « J’ai passé la pire semaine de ma vie, et j’avais besoin de toi ». Le joueur doit par la suite se blesser lui-même et mettre le baume dans la plaie ou soit mettre fin à ses jours. Nombreuses sont les voix qui s’élèvent depuis plusieurs mois pour condamner ce type de challenge.