Malgré les polémiques sur ses propos tenus lors d'une interview et les gesticulations de l'extrême droite et de certains chroniqueurs, le film «Tirailleurs» d'Omar Sy tire largement son épingle du jeu. C'est l'acteur qui l'a annoncé lui-même sur la toile à ses fans tout en les remerciant de leur soutien. «Plus de 450 000 spectateurs en 1 semaine ! Merci de faire de TIRAILLEURS le phénomène de ce début d’année» a déclaré l'acteur sur les réseaux sociaux partageant par la même occasion une affiche faisant le décompte des entrées pour le film.

Le film raconte les déboires des soldats noirs lors des guerres mondiales, enrôlés de force, des fois sans savoir qui ils vont combattre. Omar Sy voulait informer le grand public sur le drame vécu par ces africains désignés sous le vocable de tirailleurs sénégalais. Évoquant la guerre en Ukraine et les guerres en Afrique, il avait appelé à une vraie humanité, des propos mal interprétés en France, où il sa subi un déchaînement de propos racistes. Mais qu'à cela ne tienne, cette vague de propos injurieux n'ont pas empêché le film de réaliser un bon score jusque-là. «Bravo ! Respect à toute l’équipe ! ET NOUS N’ARRÊTONS PAS LA PROMO» a soutenu en commentaire l'animateur Claudy Siar très engagé sur la cause des noirs en France