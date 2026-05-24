Real Madrid : le club renoue avec une élection présidentielle après 20 ans

Le Real Madrid organisera le 7 juin 2026 un scrutin présidentiel avec deux candidats en lice pour la première fois depuis 2006. L’homme d’affaires espagnol Enrique Riquelme a déposé sa candidature dans les délais impartis, face au président sortant Florentino Pérez, 79 ans, qui brigue un nouveau mandat de quatre ans.

Le bureau électoral a validé les deux dossiers dans les jours suivant la clôture des candidatures, fixée au 23 mai. Une validation en bonne et due forme qui entérine une situation inédite : depuis le retour de Pérez à la présidence en 2009, les élections de 2013, 2017, 2021 et janvier 2025 s’étaient toutes conclues sans adversaire déclaré, le président sortant étant reconduit automatiquement faute de compétiteur. Les statuts du club, modifiés en 2012, exigent des candidats qu’ils soient membres depuis au moins vingt ans et fournissent une garantie bancaire équivalente à 15 % du budget annuel — soit environ 187 millions d’euros pour le cycle actuel. Des conditions qui ont, jusqu’ici, dissuadé toute candidature sérieuse.

Un projet sportif XXL pour tenter de déloger Pérez

Riquelme, président exécutif du Cox Group et entrepreneur actif en Amérique du Sud, a rempli l’ensemble des conditions statutaires, dont un aval bancaire d’approximativement 180 millions d’euros. Sa candidature bénéficie notamment du soutien de l’ancien gardien international Iker Casillas. Sur le plan sportif, selon les informations du quotidien espagnol El Confidencial, il aurait engagé des discussions directes avec les agents d’Erling Haaland, attaquant de Manchester City, et avec Jürgen Klopp, dont l’arrivée comme entraîneur constituerait la pièce maîtresse de son projet. D’après le journaliste Miguel Serrano, il disposerait déjà dans son entourage d’un directeur sportif étranger prêt à prendre ses fonctions en cas de victoire.

La campagne a démarré sur un rythme soutenu : une grande affiche aux abords du Bernabéu pour Pérez, une présence de Riquelme auprès des socios lors du match Real Madrid – Athletic Club. Les deux candidats ont également lancé leurs communications à destination des quelque 100 000 membres appelés aux urnes.

Le dossier Mourinho suspendu au résultat du vote

La tenue de ce scrutin à deux candidats rebat directement les cartes sur la question de l’entraîneur. Selon ESPN, Florentino Pérez est déterminé à officialiser le retour de José Mourinho — dont l’annonce était attendue dans les prochains jours selon le média portugais Record — mais tout engagement ne pourra être formalisé qu’en cas de victoire électorale. Une clause permettant à tout nouveau président de nommer librement son entraîneur serait par ailleurs envisagée dans le contrat. Du côté de Riquelme, l’arrivée de Klopp rendrait mécaniquement caduque le scénario Mourinho. Les 100 000 socios du Real Madrid sont convoqués aux urnes le 7 juin 2026.