En Ukraine, une guerre a éclaté en Février dernier après le déploiement de soldats russes dans la pays. L'offensive militaire faisait suite à la reconnaissance de certaines régions séparatistes par le numéro un russe Vladimir Poutine. Dans cette guerre, l'Ukraine est épaulé par l'Occident qui a très tôt critiqué l'offensive lancée par le chef du Kremlin. Récemment, les autorités locales d'une région d'Ukraine qui sont proches de la Russie ont dénoncé la présence de "bataillons de soldats étrangers".

Les autorités de Kiev utilisent elles des bataillons composés entièrement d'étrangers dans la guerre qui a éclaté en Février? C'est en tout cas ce que dénoncent des autorités locales pro-russes au cours d'une déclaration rapportée par des médias occidentaux qui citent l'agence de presse russe TASS. Selon les autorités de la République populaire autoproclamée de Lougansk, une région pro-russe d'Ukraine, la ville de Soledar que la Russie a dit avoir conquis(mais qui a été contredit très rapidement par Kiev) il y a quelques jours était défendu par des soldats étrangers uniquement.

Les forces armées de Donetsk sont allés dans le même sens et ont donné une explication à cet état des choses. A en croire l'armée de Donetsk, l'armée ukrainienne utiliserait des unités entièrement composées d'étrangers, à cause des pertes en vie humaine dans ses rangs plutôt que de déployer des unités mixtes. "L'idée de l'Occident est maintenant de fournir des bandes de mercenaires déjà bien coordonnées, des soldats aux officiers (...) A Soledar, il n'y avait plus seulement quelques camionnettes avec des mercenaires, mais des compagnies et des bataillons composés entièrement d'étrangers", a déclaré un porte-parole des troupes pro-russes à l'agence de presse TASS