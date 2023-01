Le président russe Vladimir Poutine compte mobiliser discrètement plusieurs milliers de soldats pour combattre en Ukraine. L’information a été annoncée par le journal indépendant russe Volya au cours de la semaine écoulée. Il s’agirait d’un total de 700 000 soldats qui seront mobilisés pour le compte de la guerre en Ukraine. « Le ministère de la Défense doit recruter environ 700 000 personnes supplémentaires pour la guerre d'ici février », rapporte le média. « Les activités de mobilisation de septembre-octobre ont montré aux militaires qu'ils se préparaient à la mobilisation ainsi qu'à l'invasion de l'Ukraine », a ajouté le média russe.

Les autorités russes auraient passé les deux derniers mois à mettre à jour sa base de données des recrues éligibles. La liste serait constituée des anciens combattants et des personnes ayant une formation médicale. « Selon des sources, ils essaieront de mener des activités de mobilisation plus discrètement qu'ils ne l'ont fait à l'automne, afin de ne pas trop attirer l'attention de la population », a martelé le journal. Rappelons que cette mobilisation intervient après celle partielle qui avait été faite récemment par Moscou toujours dans le cadre de la guerre en Ukraine.

300 réservistes mobilisés récemment

En septembre dernier, le ministre Choïgou avait annoncé que 300.000 réservistes seraient appelés dans le cadre de l'opération spéciale. Il y a quelques jours, le ministre russe de la Défense,Sergueï Choïgou a annoncé que la Russie compte opérer des « changements importants » au sein de son armée. « Ce n’est qu’en renforçant les principales composantes structurelles des forces armées qu’il sera possible de garantir la sécurité militaire de l’État et de protéger les nouvelles entités et les équipements essentiels de la Fédération de Russie », a déclaré le ministreSergueï Choïgou.