Alors qu'il effectue une visite en Afrique du sud, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu s'est prononcé sur la crise en Ukraine et le plan de paix proposé par le président Zelensky. "La Russie déclare qu'elle est maintenant prête pour les négociations. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé un plan de paix en 10 points. Nous, la Turquie, soutenons ce plan et poursuivons notre travail", a déclaré Çavuşoğlu. "Bien sûr, notre objectif est une paix durable et une solution mutuellement acceptable. Nous pensons que cette guerre se terminera à la table des négociations. Le plus tôt sera le mieux", a-t-il ajouté.

Pour rappel, la Turquie tente de mener une médiation entre les deux pays, et n'a pas clairement pris position depuis le début de la crise. Toutefois selon le site Foreign Policy, Ankara aurait livré des bombes à fragmentation à l'Ukraine suite au refus des Etats-Unis de fournir ce type d'armes à son allié de Kiev. «La Turquie a commencé à envoyer à l'Ukraine une forme de bombe à fragmentation conçue par les États-Unis et tirée par l'artillerie à la fin de 2022 après des mois de plaidoyer de Kiev auprès de l'administration Biden pour les munitions, ont déclaré à la politique étrangère... Les armes à sous-munitions tirées par l'artillerie pourraient être mortelles pour les troupes russes et les civils ukrainiens» informe le site. Il rappelle que ces armes datente de l'époque de la guerre froide.