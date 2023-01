Rinat Akhmetov, le président du club ukrainien de football Chakhtior Donetsk, a décidé de soutenir l’armée de son pays qui affronte celle de la Russie, depuis février 2022. Ainsi, il va offrir 25 millions d’euros aux soldats ukrainiens. L’homme d’affaires a révélé l’information dans un communiqué, publié ce lundi 16 janvier 2023, tout en confirmant la vente du joueur Mykhaïlo Moudrik au club anglais de Chelsea. L’homme âgé de 56 ans a par ailleurs fait part de son intention d’organiser un match amical contre ce dernier au stade ukrainien, Donbass Arena.

« Nous ressentons tous l'inévitabilité de la victoire de l'Ukraine »

C’est pour rendre cette initiative possible que le président du club a lancé le projet Heat Of Azovstal, qui a pour but de venir en aide aux soldats qui assurent la sécurité de la ville de Marioupol. Dans le communiqué, il a indiqué avoir lancé ce projet pour ces derniers ainsi que pour les familles des soldats morts lors des affrontements. « C'est grâce à eux, à leur sacrifice et à leur courage pour contenir l'ennemi dans les premiers mois de la guerre qu'aujourd'hui, nous ressentons tous l'inévitabilité de la victoire de l'Ukraine. Aujourd'hui, j'alloue 1 milliard de hryvnias (environ 25,3 millions d'euros) pour aider nos soldats et défenseurs, ainsi que leurs familles. Ils s'adresseront à divers besoins - du traitement médical à l'assistance psychologique, en passant par la mise en œuvre de demandes ciblées » a-t-il ajouté.

Pour rappel, les mots de Rinat Akhmetov interviennent plusieurs jours après que les autorités de Kiev ont contredit la Russie concernant la conquête de la ville de Soledar. Le vendredi 13 janvier 2023, Moscou affirmait avoir désormais le contrôle de cette localité ukrainienne. « A été achevée le 12 janvier dans la soirée la libération de la ville de Soledar, qui est importante pour la poursuite des opérations offensives » dans la région de Donetsk, avait indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. L’information avait rapidement été démentie par Kiev qui n’avait pas manqué de réagir dans la même journée.