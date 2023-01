Un avion d'Air Madagascar a été frappé par la foudre lors de son atterrissage. Fort heureusement, tous les passagers et membres d'équipage en sont sortis indemnes, cependant l'avion a été contraint à un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de de Roland Garros à La Reunion. L'incident s'est produit pendant que l'avion essayait de rejoindre la piste et l'avion a subi des dommages mineurs à cause de la foudre. Les passagers ont été transférés sur un autre vol et ont poursuivi leur voyage.

"Les vols entre Antananarivo- Morondava, Morondava Antananarivo et Antananarivo Tolagnaro et Tolagnaro Antananarivo sont annulés. D’autres vols sont modifiés ou avancés à en croire le communiqué de la compagnie. Sept vols ont connu cette perturbation reliant principalement des villes touristiques comme Sainte Marie, Nosy Be ou encore d’autres villes comme Toamasina ou encore Mahajanga. Madagascar Airlines rappelle l’importance de la sécurité de ses passagers" a signalé le site 2424.mg

Il est important de noter que les avions sont conçus pour résister en général aux impacts de la foudre et que ces incidents sont rares. Les avions sont équipés de parafoudres pour protéger les équipements électroniques et les systèmes critiques. De plus, les pilotes suivent des procédures d'urgence pour gérer ces situations. Les passagers de ce vol ont été transférés sur un autre vol pour poursuivre leur voyage, et l'équipe d'Air Madagascar a pris les mesures nécessaires pour réparer les dommages de l'avion afin de le remettre en service. Les experts ont confirmé que ces incidents sont rares mais qu'il est important de rappeler que l'aviation est un secteur très sûr, et que les compagnies aériennes prennent toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des passagers.