A l’aéroport de JFK de New York, le pire a été évité de justesse. Selon les informations rapportées par les médias américains, un avion de type Boeing 737 a dû freiner juste après son décollage pour éviter une collision. L’accident s’est produit vendredi alors que le vol de Delta était en partance pour la République dominicaine. L’avion qui était sur sa trajectoire et qui allait à plus de 185 km/h a dû freiner brutalement. Le pilote s’est rendu compte qu’en effet, un appareil d’American Airlines traversait la piste au même moment.

Les passagers du Boeing 737 ont pour la plupart hurlé avant qu’un lourd silence ne s’installe dans l’appareil. Selon les confidences qui ont été faites au NBC News par un passager du nom de Donall Brian Healy, l’incident s’est produit en une fraction de secondes. «Ç’a été une fraction de seconde, mais l’impression que nous avons eue est que ça n’allait pas bien se terminer. Les gens ont crié, l’avion a ralenti, puis le silence total », s’est il rappelé.

Une enquête ouverte

Selon les explications qui ont été fournies par un contrôleur du trafic aérien, le commandant du vol d’American Airlines n’avait pas suivi les indications. Il lui avait été demandé de traverser la «piste 31L à Kilo» la piste 4 gauche à Juliet. La Federal Aviation Administration (FAA) à la suite de l’incident a fait savoir que le pilote de Delta a ensuite été contraint de freiner brusquement, parcourant encore 200 mètres. Une enquête a tout de même été ouverte par le FAA et le National Transportation Safety Board pour mieux comprendre.