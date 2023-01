Une triste histoire. Au Kenya, un Disk Jockey a succombé à ses blessures après une agression à la suite d'une soirée qu'il a animé à son lieu de travail un hôtel à Marikanani. Selon les médias qui rapportent l'information, une bagarre a éclaté le jour de Noël. Salim Moriasi, plus connu sous le nom de DJ Goodie qui est basé au Kenya a perdu la vie malheureusement vers 1h00 du matin. Pendant qu'il travaillait dans l'hôtel, le DJ aurait refusé de passer une chanson demandé par un groupe de personnes présent sur place.

Au Kenya, DJ Goodie qui n'a pas passé une chanson au cours d'une soirée qu'il animait est mort quelques heures après dans une bagarre vers 1h00 du matin. La triste nouvelle a été rapportée par les médias. Sa famille a réagi à la suite du décès du DJ dans les médias et a critiqué l'hôtel pour lequel il travaillait. Transporté à l'hôpital après l'agression, DJ Goodie n'a malheureusement pas survécu malgré les soins qui lui ont été apportés. Selon la presse, l'hôpital a affirmé dans son rapport que l'homme qui avait été transporté présentant des blessures était tombé dans les escaliers.

La famille du défunt a accusé la famille de l'avoir déclaré comme une personne inconnu bien qu'il travaillait pour eux depuis six ans. "Ceux qui l'ont emmené à l'hôpital ont dit au médecin qu'il s'agissait d'un ivrogne retrouvé allongé par terre. Cependant, le médecin l'a regardé et a recommandé un scanner. Nous appelons la police à agir rapidement et à arrêter les tueurs", a affirmé le porte-parole de la famille du défunt artiste, George Abuga qui a affirmé que le défunt a résisté pendant l'agression, "J'ai assisté à l'autopsie. Les dommages sur le corps indiquaient qu'il s'agissait d'un combattant", a confié M Abuga.

Il a déploré que personne ne soit en garde à vue après l'agression. "Le meurtre était grave, et le même club affirme que son employé de longue date était un homme kényan inconnu. Notre fils a été brutalement assassiné de sang-froid par des personnes connues, et des clips circulent partout, et jusqu'à présent, personne n'est en garde à vue" a regretté le porte-parole de la famille du défunt artiste, George Abuga.