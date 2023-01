Un policier britannique fait les choux gras de la presse britannique pour des infractions commises contre des femmes. Il s’agit de David Carrick, un officier de la Metropolitan Police âgé de 48 ans, qui a reconnu ce lundi 16 janvier 2023, avoir commis 24 viols au Royaume-Uni entre 2003 et 2020. Les journaux britanniques indiquent qu’il a avoué un total de 49 infractions commis contre 12 femmes, la majorité ayant été faite dans le comté de Hertfordshire, d’après la BBC. David Carrick a été arrêté en octobre 2021. Mais ce n’est que récemment que ses crimes ont été révélés. À en croire les enquêteurs, il a humilié ses victimes.

Sa hiérarchie était informée des faits

Ils ont également fait savoir qu’il a usé d’intimidation pour qu’elles ne portent pas plainte contre lui. Au nombre des faits qu’il a reconnu, figure des faits d’attentat à la pudeur, de séquestration et de viol sur une femme de 40 ans en 2003. Le média britannique The Guardian ajoute que sa hiérarchie était informée des faits qui lui sont reprochés avant qu’il ne soit interpellé. À ce niveau, il s’agit de neuf incidents qui ont été rapportés entre 2000 et 2021, sans qu’aucune mesure ne soit prise. « Les femmes refusant de porter officiellement plainte ou renonçant à coopérer à l’enquête policière » a précisé le Guardian.

Suite à son arrestation, il a été relevé de ses fonctions, tout en faisant l’objet d’une procédure disciplinaire pour faute professionnelle. Pour rappel, Adrian Moore, un ancien policier, avait été condamné à 30 ans de prison pour avoir drogué et violé 13 femmes. Les faits se sont déroulés en Australie, il y a 13 ans. Il s'agit de la peine de prison la plus importante infligée à un violeur dans le pays. L’homme est également reconnu coupable de 87 crimes sexuels lors d'un procès en octobre 2021. Les victimes ont témoigné lors d'un procès et des images des abus prises par le mis en cause ont été visualisées, prouvant ainsi la véracité des faits.