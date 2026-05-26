Bénin : La Police interpelle un suspect et saisit des psychotropes à Vodjè

Une opération menée par le commissariat du 11ᵉ arrondissement de Cotonou a conduit au démantèlement d’un ghetto dans la zone marécageuse de Vodjè, lundi 25 mai 2026. Selon les informations publiées par la Page Facebook de la Police républicaine, un individu a été interpellé et plusieurs produits psychotropes ainsi que du matériel lié à leur consommation ont été saisis sur les lieux.

L’intervention s’est déroulée dans un bas-fond périphérique identifié comme un point de regroupement de consommateurs et présumés revendeurs de stupéfiants. À l’arrivée des policiers, sept personnes se trouvaient sur le site. Six d’entre elles ont réussi à prendre la fuite à travers les broussailles environnantes avant l’interpellation.

Des produits psychotropes et du matériel de consommation retrouvés

D’après la Police républicaine, les agents ont découvert du chanvre indien non conditionné, plusieurs boulettes déjà emballées pour la distribution ainsi qu’un objet cylindrique servant au broyage du cannabis. D’autres objets auraient également été récupérés lors de la fouille du site.

Le seul suspect arrêté aurait été surpris en situation de consommation au moment de l’opération. Les forces de l’ordre indiquent qu’il présentait des signes visibles liés à l’usage de produits psychotropes au moment de son interpellation. La personne mise en cause a été placée en garde à vue dans les locaux du commissariat du 11ᵉ arrondissement. Les investigations devraient permettre d’identifier les autres occupants du ghetto ayant réussi à s’échapper lors de la descente policière.