En Espagne un réseau de trafic de déchets électroniques vers l'Afrique a été démantelé et 43 personnes arrêtées par les douanes et la Garde civile. Les autorités ont annoncé l'exploit ce mardi 03 janvier 2023. Cette organisation criminelle a déjà déversé plus de 5.000 tonnes de ces déchets dangereux dans les pays comme le Nigéria, le Sénégal, la Mauritanie ou en encore le Ghana selon le magazine Géo. Les trafiquants ont réussi à réaliser des bénéfices de plus d'un million d'euros durant ces deux dernières années.

Des pays africains étaient devenus des dépotoirs de déchets électroniques en provenance des îles Canaries. Ils recevaient des appareils électroniques pourtant hors d'usage et devenus déchets dans leurs pays d'origine. Les auteurs de ce trafic ont créé une entreprise fictive prétextant d'une gestion de déchets et récupéraient ces appareils pour ensuite les vendre en Afrique dont notamment au Nigéria, en Mauritanie, au Ghana et au Sénégal. C'est plus de 5.000 tonnes de déchets électroniques qui ont eté ainsi déversés sur le marché africain pour un bénéfice économique de plus d'un million et demi d'euros selon le ministère espagnol des Finances. Et pourtant ce sont des déchets toxiques et dangereux pour l'environnement. Ils devraient être confiés à des entreprises autorisées pour leur décontamination.

Selon le Magazine Géo, ces appareils contiennent du mercure, du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du phosphore toutes choses qui contribuent au réchauffement climatique. Le réseau a été finalement démasqué par les douanes et la garde civile espagnoles. Selon les explications des explications des autorités, la démarche du réseau consistait à retirer les déchets de la filière légale à l'aide d'une supposée entreprise de gestion qui falsifiait des documents sur la provenance et la gestion. 43 trafiquants ont été mis aux arrêts et sont accusés de délits présumés contre l'environnement, de faux et usage de faux, et d'appartenance à une organisation criminelle