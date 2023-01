L'ancienne députée afghane Mursal Nabizada a été assassinée ce dimanche 15 janvier 2023 à son domicile à Kaboul par des inconnus. Elle était l'une des rares femmes députées à rester en Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans en août 2021. La femme de 32 ans a été tuée avec l'un de ses gardes du corps selon la police. Elle a ouvert une enquête pour retrouver les assassins.

L'ancienne parlementaire afghane Mursal Nabizada a trouvé la mort près de deux ans après la prise de pouvoir des talibans. Elle a été assassinée dans la nuit du 15 janvier 2023 à son domicile alors qu'elle était avec ses gardes du corps et de son frère. Selon un responsable des forces de sécurité, l'un des gardes du corps a également trouvé la mort, un agent et son frère s'en sortent avec des blessures. Le porte-parole de la police Khalid Zadran a annoncé l'ouverture d'une enquête pour retrouver les assassins et les confier à la justice.

L'assassinat de l'ancienne députée intervient alors que les nouvelles autorités imposent des restrictions aux femmes afghanes. Elles n'ont notamment plus accès aux emplois publics par exemple et aux parcs. Les femmes sous le nouveau pouvoir talibans doivent se couvrir en public avec une burqa. Il faut rappeler que Mursal Nabizada qui était députée en 2018 sous le précédent gouvernement et a refusé de quitter le pays à la prise de pouvoir des talibans en août 2021. Elle s'est engagée dans la défense des droits des femmes en dénonçant ces restrictions imposées par les nouvelles autorités.

L'ancienne élue a reçu des hommages de partout. Son ancienne collègue au parlement Mariam Solaimankhil salue dans un tweet la mémoire d'une "championne intrépide de l'Afghanistan et véritable pionnière, une femme forte, au franc-parler, qui défendait ce en quoi elle croyait, même face au danger... Bien qu'on lui ait offert la possibilité de quitter l'Afghanistan, elle a choisi de rester et de se battre pour son peuple". Les anciennes autorités chassées du pouvoir expriment leur tristesse. C'est le cas d'Abdullah Abdullah qui a exprimé sa tristesse après avoir appris la nouvelle. Il espère que les auteurs seront arrêtés et punis.