Un terrible drame a récemment frappé un couple en Argentine. Pedro Federico Zarate, trompettiste de son État, et Florencia Amado Cattaneo employé de la fonction publique, étaient un couple normal classique. Mariés depuis 2017, ils avaient un enfant de 5 ans. Cependant, Florencia a décidé de mettre fin brutalement à la vie de son compagnon. Elle lui a coupé son pénis et à pousser l'horreur plus loin en enfonçant un couteau dans l’œil de son conjoint. Le 11 janvier dernier, Florencia Cattaneo a été arrêtée par les forces de police. La police a ouvert une enquête pour faire la lumière sur ce crime odieux. Dans un premier temps, la quadragénaire a été placée dans un centre psychiatrique pour une analyse de son état mental.

C'est la sœur de Florencia Cattaneo qui a découvert le corps de son beau-frère sur le lit de l'appartement dans lequel le couple vivait. Après avoir commis son forfait, il ressort que la meurtrière aurait précipitamment quitté l'appartement à bord d'un taxi pour rejoindre le domicile de sa mère. À ce moment-là, elle présentait des taches de sang sur les mains. Florencia Cattaneo va passer une évaluation psychiatrique dans un centre spécialisé. Selon les juges en charge de ce dossier, si les examens montrent que dame Cattaneo est psychologiquement irresponsable, elle ne sera pas jugée. Cette mère de famille est-elle vraiment atteinte psychologiquement ? Son acte horrible était-il prémédité ? Autant de questions en suspens que les enquêteurs vont devoir élucider.