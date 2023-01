Annie Wersching, actrice américaine connue pour son talent dans plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles, est décédée à l'âge de 45 ans des suites d'un cancer. Malgré le diagnostic de la maladie en 2020, Annie a continué à tourner dans diverses séries et films, comme "Star Trek". Cependant, le rôle qui l'a le plus marquée reste celui de Renee Walker, agent du FBI dans la série "24 Heures chrono" en 2009. Elle a également prêté sa voix à Tess dans le célèbre jeu vidéo "The Last Of Us", ce qui lui a valu un immense respect et reconnaissance dans l'industrie du divertissement.

L'annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment de la part de Neil Druckmann, le créateur de "The Last Of Us", qui a déclaré: "Nous venons de perdre un bel artiste et un être humain. Mon cœur est brisé. Les pensées sont avec ses proches."

Le mari d'Annie, Stephen Full, a exprimé son chagrin en déclarant: "Il y a un trou caverneux dans l'âme de cette famille aujourd'hui. Mais elle nous a laissé les outils pour le combler. Elle trouvait l'émerveillement dans les moments les plus simples. Elle n'avait pas besoin de musique pour danser. Elle nous a appris à ne pas attendre que l'aventure vous trouve. Allez la trouver. Elle est partout. Et nous la trouverons". Annie Wersching laisse derrière elle une grande quantité de travail exceptionnel et une légende qui vivra pour toujours dans le cœur de ceux qui ont été touchés par son talent et sa personnalité exceptionnelle.