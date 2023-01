Le pilote américain du gymkhana, Ken Block est mort ce lundi 02 janvier 2023 dans un accident de motoneige dans l'État de l'Utah aux États-Unis. Il s'est tué dans une chute avec la moto qui est retombée sur lui. La triste nouvelle a été annoncée au public sur le compte Instagram de Thehoonigan de DC Shoes, une entreprise qu'il a co-fondée. Le roi du gymkhana âgé de 55 ans laisse derrière lui une femme et trois enfants.

C'est une nouvelle tragédie dans le monde du sport. Alors que le monde pleure encore la mort du roi du football, un autre roi a trépassé. Ken Block connu comme le roi du gymkhana, une discipline de Rallye moto, est mort dans un accident de motoneige. Selon les informations de la presse, Ken Block s'est tué lorsque la moto lui est retombée dessus après une chute. Sa mort a été annoncée sur le compte Instagram de l'entreprise DC Shoes qu'il a co-fondée. « C'est avec nos plus profonds regrets que nous pouvons confirmer que Ken Block est décédé aujourd'hui dans un accident de motoneige. Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et surtout, un père et un mari. Il nous manquera incroyablement », peut-on lire dans le communiqué.

Ken Block est une grande star mondialement connue plus à cause de ses show que de ses maigres performances dans le gymkhana. Il est devenu populaire avec des vidéos spectaculaires de bolides customisées. Dans les vidéos qu'ils mettait sur les réseaux sociaux, les internautes pouvaient voir des scènes de dérapage contrôlé. C'était des scènes plutôt spectaculaires. Le champion de Rallye Ott Tänak a rendu hommage au roi sur son compte Twitter. « Notre sport a perdu un grand homme aujourd'hui. Ken était un visionnaire et une véritable légende qui a inspiré tant d'entre nous. Repose en paix, Ken ! ». Le defunt était âgé de 55 ans, marié à Lucy. Le couple a trois enfants.