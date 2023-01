Le classement des passeports les plus puissants au monde a récemment été publié par le cabinet en migration d’investissement Henley & Partners. Selon le rapport Henley sur la mobilité mondiale, publié hier mardi 10 janvier 2023, le passeport japonais occupe la première place du classement. Le document permet en effet de visiter 193 destinations sur 227. Il est suivi des passeports des citoyens de Singapour et de la Corée du Sud, qui occupent ensemble la deuxième place de la liste, avec 192 destinations pouvant être visitées sans visa.

Le passeport luxembourgeois totalise 189 destinations

Les passeports singapouriens et sud-coréens sont suivis par ceux de l’Espagne et l’Allemagne, qui se partagent la dernière place du top 3, avec 190 destinations. La quatrième place est occupée par le passeport luxembourgeois, qui totalise 189 destinations accessibles sans avoir de visas. Toujours selon Henley & Partners, il s’agit de la plus grande performance réalisée historiquement par le passeport du Luxembourg. Par ailleurs, le passeport luxembourgeois surpasse ceux de la Grande-Bretagne et des États-Unis (respectivement 6e et 7e du classement). Il y a environ une dizaine d’années, ces derniers étaient au top du classement. Notons que le rapport se base sur plusieurs données exclusives publiées par l’association internationale du transport aérien.

Il compare également l’accès sans visa de 199 passeports à 227 destinations. Selon Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners, « Le Henley Passport Index mesure l'accès sans visa à 227 destinations à travers le monde, ce qui en fait bien sûr un outil extrêmement utile pour les voyageurs. Cependant, pour les citoyens du monde et les hommes d'affaires internationaux, une meilleure mesure de la mobilité économique et des opportunités offertes par leurs passeports est une indication de la part du PIB mondial qui leur est accessible sans visa ». Il faut souligner que, comparativement au rapport Henley Passeport index de 2022, le Japon a maintenu sa place. Idem pour la Corée du Sud, Singapour, l’Espagne et l’Allemagne. Par contre, la Finlande et l’Italie qui partageaient la quatrième place avec le Luxembourg, ont perdu leur position.