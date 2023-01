Le prisonnier russe Mikhail Popkov a demandé à rejoindre Wagner pour participer à la guerre en Ukraine. Celui qui a tué plus de 80 femmes s'est proposé suite à l'appel du chef du groupe paramilitaire à l'endroit des prisonniers russes. C'est dans un entretien accordé à la télévision de Rossyia, qu'il a fait la proposition. Evgueni Prigojine et son équipe ne se sont pas encore prononcés sur la demande du prisonnier. Mikhail Popkov veut se racheter de ses crimes. Purgeant une peine pour une série de meurtres (plus de 80 femmes selon les chiffres officiels), il est prêt à aller combattre avec le groupe Wagner en Ukraine.

Le plus grand tueur russe en série répond ainsi à l'appel d'Evgueni Prigojine, le dirigeant du groupe paramilitaire. Ce dernier avait appelé les détenus qui souhaitent redevenir libres à rejoindre son groupe paramilitaire et combattre en Ukraine. C'est ainsi que Mikhail Popkov a répondu à l'appel dans un entretien à la presse. Le meurtrier surnommé « maniaque d'Angarsk», a déclaré que son rêve est combattre aux cotés de l'armée russe. «Même si je suis emprisonné depuis dix ans, je ne pense pas qu'il sera compliqué de tout réapprendre», a-t-il déclaré. Il va rejoindre le groupe mais pas tout de suite. Il souhaite y aller après l'hiver. Il ne devrait pas retrouver les hommes d'Evgueni Prigojine avant mars 2023. Le groupe Wagner qui est au combat à Soledar et à Bakhmout dans le Donbass selon Washington, est resté silencieux sur sa demande.

La Maison-Blanche a estimé a 40.000 le nombre de prisonniers qui ont déjà rejoint le groupe. Mikhail Popkov est un ancien agent des forces de l'ordre qui a suivi une formation militaire. Il a assassiné plus de 80 femmes dans la ville d'Angarsk en Sibérie entre 1992 et 2012 selon les médias. Ces femmes sont pour la plupart des prostituées et le tueur déclarait vouloir nettoyer la ville de ces dernières. Emprisonné, il a déjà passé 10 ans en prison.