Longtemps considérés comme des frères ennemis, Wizkid et Davido vont bientôt se réunir autour d'une tournée commune. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Wizkid sur la toile. Pour rappel, les deux superstars nigérianes sont connues pour leurs talents, mais aussi leurs clashs. Ils ont à plusieurs reprises été en froid. Mais, récemment, avec le tragique décès du fils de Davido (qui a perdu la vie dans la piscine familiale), Wizkid a semblé vouloir enterrer la hache de guerre. En effet, il avait repoussé la sortie de son 5ème album pour respecter le deuil de son collègue.

Une décision qui avait été unanimement saluée sur la toile. Il faut dire que les querelles des deux artistes ont été parfois causés par les commentaires de leurs fans respectifs. Mais qu'à cela ne tienne, plusieurs fans des deux chanteurs nigérians appelaient depuis belle lurette à une réconciliation et pourquoi pas une collaboration. Ce mercredi 18 janvier 2023, Wizkid a via sa page Instagram fait une annonce qui a surpris les internautes nigérians: il partira bientôt en tournée avec son compatriote mégastar Davido. «Après ma tournée 'MLLE (More Love, Less Ego)' !! Davido et moi partons en tournée! Économisez vos pièces! » a-t-il lancé provoquand une hystérie générale.

Les deux ont par le passé partagé la scène lors du concert de décembre 2017 de Wizkid où il a fait venir Davido en tant qu'invité spécial pour interpréter "FIA" . Le coût de la tournée à venir avec les deux artistes ne sera sûrement pas bon marché puisque Wizkid a conseillé aux fans de conserver leurs pièces. Toutefois cette tournée s'annonce comme un moment historique pour la musique africaine.