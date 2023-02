Une famille entière a presque été décimée en France, à cause d’un incendie. Selon la presse française, le drame a eu lieu dans le département de l’Aisne, dans la nuit d’hier dimanche à ce lundi 6 février 2023. Au total, huit personnes sont décédées. Il s’agit de cinq filles et deux garçons âgés de 2 à 14 ans et leur mère, une femme âgée de 42 ans. D’après les précisions de la gendarmerie, ils se trouvaient tous au deuxième étage de leur maison, quand le feu a pris départ du premier niveau du bâtiment.

« C’est a priori un sèche-linge qui a pris feu »

Le père de famille âgé de 40 ans, qui était également présent sur les lieux, est le seul survivant. Sauvé par un sapeur-pompier, il a été grièvement brûlé et se trouve actuellement à l’hôpital. Selon la sous-préfète de Château-Thierry, Fatou Mano, son pronostic vital n’est pas engagé. Le procureur de la République de Soissons a par ailleurs indiqué que « c’est a priori un sèche-linge qui a pris feu au rez-de-chaussée », tout en soulignant qu’une enquête a été ouverte. A en croire, le lieutenant-colonel Jean-Claude Ouguel, membre des pompiers de l’Aisne, « le feu s’est propagé très rapidement et les fumées sont montées dans les étages assez rapidement ».

En dépit des multiples tentatives pour réanimer les victimes, celles-ci sont décédées. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un incendie fait d’énormes dégâts en France. Au cours du mois dernier, trois personnes, dont deux enfants, sont décédées dans l’incendie d’un immeuble à Rambouillet. L’information qui, avait été donnée par le média Le Parisien, indiquait que l’incendie avait pris départ du deuxième étage de l’immeuble. Il avait par la suite été maîtrisé grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers. Toutefois, aucune information n’avait été donnée quant aux raisons de l’incendie.