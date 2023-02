Dans le cadre de la 8ème édition de Fighting Championship qui aura lieu à Canal Olympia de Cotonou demain samedi, une conférence de presse a été organisée ce jeudi 23 février 2023 au Centre EYA ( Akpakpa). Promouvoir, vulgariser ce sport et faire émerger les talents béninois au plan national et international. Tels sont les objectifs de la compétition selon le président de l’Association Bénin Fighting Championship, Ouanilo Médégan Fagla. Autrefois national, le combat devient international à la faveur de cette 8e édition, a-t-il indiqué.

Le président de l’Association Bénin Fighting a informé qu’à part le Bénin, pays organisateur, il reçoit 5 autres pays étrangers notamment la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Togo, la RDC et le Sénégal. Au total, 20 athlètes vont s'affronter dans 10 combats de niveau professionnel. Ouanilo Médégan Fagla a promis que la 8ème édition de Bénin Fighting Championship sera l'édition la plus améliorée. Il a précisé que le challenge sera donc bien relevé, ceci en vue de permettre au public béninois, de découvrir ce sport dans des conditions optimales, avec des combats de très haute technicité et des athlètes mieux entraînés.

Quant à l’arbitre Achille Bokononhoui, le sport de Fighting est un ensemble de sport composé d'arts martiaux mixés, avec des combattants issus de plusieurs disciplines classiques. Il a tenu à préciser que les combats sont régis par un ensemble de règles et qu'il s'agit d'un sport moins violent. Achille Bokononhoui a indiqué que pour la pratique de cette discipline, il y a la présence de 3 arbitres notamment un arbitre central, un arbitre de touche et un arbitre auxiliaire. Selon lui, les arbitres sont garants de l'intégrité physique de chaque combattant parce qu'ils ont le pouvoir de suspendre un combat en cas d'incapacité d'un athlète à poursuivre le combat.

Il a par ailleurs rassuré que les médecins seront présents sur tous les combats ; tous les combattants sont assurés par une compagnie de la place. Le souhait de Achille Bokononhoui est que ce sport soit aussi porteur au Bénin. Pour les combats de la 8e édition, il a laissé entendre que le Staff d'organisation s'attèle à offrir au public béninois, un spectacle à la hauteur de ses attentes.

Trois tickets seront mis en vente pour suivre tous les combats. Ce sont des pass de 50.000, de 20.000 et de 5.000 FCFA. Les détenteurs du pass de 50.000 FCFA sont plus proche de la cage avec à la clé, du champagne, de la bière, de l'eau, des sucreries et des amuses bouches. Quant aux détenteurs du pass de 20.000 FCFA, ils bénéficient pour leur part des mêmes conditions que ceux de 50. 000 F CFA à l'exception du champagne. Pour ceux ayant opté pour le pass de 5.000 FCFA, ils ont droit au spectacle en direct comme sur des écrans géants de 13m2 installés dans la salle. Il faut ajouter que les tickets peuvent être acquis en ligne, sur le bfc.bj/pass ou par MoMo, Moov Money ou Celtiis ou sur les lieux du spectacle et dans les agences LG.