L'ossature de la 9e législature du Bénin est désormais connue. Elle est composée de 109 députés élus le 8 janvier 2023. Ces derniers ont été officiellement installés le 12 février 2023 au siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo suivie de l'élection du nouveau bureau parlementaire. La page de la 8e législature du Bénin et désormais tournée. Place maintenant à la 9e. En effet les députés élus aux élections législatives du 8 janvier 2023 ont été officiellement installés dans leur fonction.

Conformément au programme des activités du 12 février 2023, les nouveaux parlementaires, après leur installation étaient invités à élire leurs nouveaux responsables pour les trois ans à venir. Notons que la nouvelle Assemblée nationale du Bénin est composée de trois partis notamment deux de la mouvance présidentielle à savoir l'Union Progressiste, Le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR) et du parti Les Démocrates, seul parti de l'opposition. Ainsi, sans grande surprise, le président sortant, Louis Vlavonou, a été réélu à la tête de l’Assemblée nationale face à la candidate de l'opposition Viviane Orou Tama. Il a obtenu 77 voix pour et 30 contre avec 2 abstention sur les 109 députés. Signalons que malgré l'échec de leur candidate, Les Démocrates ont applaudi les résultats des urnes. Car des 28 bulletins garantis, ils sont passés à 30. En définitive la majorité présidentielle s’arroge six des sept postes en laissant un seul au parti Les Démocrates.