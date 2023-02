En Égypte, les médias ont annoncé le maintien en détention de trois tiktokeurs accusés de « terrorisme ». Selon les confidences qui ont été faites par un avocat à l’agence de presse française, les mis en cause sont poursuivis pour «appartenance à une organisation terroriste», «financement du terrorisme», «mauvais usage des réseaux sociaux» et «diffusion de fausses informations». Ces trois tiktokeurs avaient été mis aux arrêts à leurs domiciles au cours du mois de janvier. De façon formelle, les autorités judiciaires égyptiennes ne leur ont notifié aucun fait qui leur est reproché.

Faits réguliers en Egypte?

Les détenus du nom de Mohammed Hossameddine, Basma Higazi et Ahmed Tareq, sont suivis sur la plateforme par plus d'un million d'abonnés. En janvier, les mis en cause avaient publié qui évoquait l’histoire d’une jeune femme qui rendait visite à son fiancé emprisonné. Selon les médias, ce n’est pas la première fois que des arrestations s’opèrent pour des textes ou des vidéos publiés sur les réseaux sociaux. Au cours de l’année écoulée, plusieurs tiktokeurs avaient été arrêtés pour une chanson qui dénonçait l'inflation et la flambée des prix dans le pays en pleine crise économique.Toujours selon les confidences qui ont été faites par l’avocat à l’agence de presse française, la Cour de sûreté de l'État, a également placé en détention une quatrième personne qui est un militant de la cause ouvrière. Il n’aurait tout de même aucune relation entre les tiktokeurs. «Sa libération a été ordonnée mais il a ensuite été convoqué devant la Cour de sûreté de l'État», a rapporté le média français.